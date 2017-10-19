انطلقت بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد السنوية للرماية بمشاركة واسعة من رماة النادي والاتحادات العسكرية والخليجية معلنة بدء الموسم الرياضي 2017/2018 لهذا العام.

وأعرب عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عن ارتياحه للاستعدادات، حيث تسير الأمور حسب المقرر لها من الناحية الفنية والإدارية، كما أعطى توجيهاته لتوفير سبل نجاح البطولة الغالية التي تحمل اسم سمو ولي العهد.

من جهته، قال م. محمد الغربة أمين السر المساعد بالنادي إن مجلس الادارة لا يدخر جهدا في دعم ومساندة رماة المنتخب الوطني والناشئين من حيث احضار افضل المحاضرين والمدربين العالميين لضمان تحقيق الانجازات والتي عودنا عليها رماتنا في جميع الميادين المحلية والقارية والدولية.