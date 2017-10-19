بدأ وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان ومعه مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة حمود فليطح ونوابه الثلاثة الشيخ حمود المبارك ود. جاسم الهويدي وحسام الصالح ومدير الاندية الرياضية سعاد الحاكم ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام خالد السبيعي وعدد من العاملين بالهيئة العامة للرياضة بزيارة اندية الجهراء والصليبخات في اولى جولات الفريق للتعرف على مشاكل الاندية والوقوف على كل السلبيات والعوائق وإيجاد الحلول المناسبة للارتقاء بالأندية والقيام بدورها على الوجه الأكمل وكان في استقبالهم بنادي الجهراء رئيس النادي دهام الشمري وكل الأعضاء.

وتحدث الوزير الروضان في البداية فأبلغ الجميع تحيات صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحرص الجميع على دعم الاندية والحركة الرياضية.

وأضاف ان الفترة السابقة الكل عانى من المنشآت والصيانة وغيرها وأننا لسنا خصما لأحد ونتعامل مع كل الاندية بالتساوي والهيئة العامة للرياضة هدفها وإمكانياتها لخدمة الاندية، موضحا ان الآلية السابقة لم تكن واضحة وليس هناك احد فوق القانون وتم رصد عدد من المخالفات بالأندية وضرورة إزالتها وان هناك قانونا جديدا للرياضة واستثمارا سيعالج الكثير من المشاكل والمعوقات.

وأشاد الروضان بمدير عام الهيئة العامة للرياضة ونوابه وانهم من افضل القيادات التي تعمل لخدمة الرياضة ومرورهم على الاندية بداية الطريق والتعرف على كل المشاكل وعلاجها، والمطلوب وضع جدول بكل الطلبات والنواقص ومتابعتها لحلها مع الهيئة.

بدوره، قدم رئيس نادي الجهراء لائحة بعدة نقاط تشمل الصيانة ونقص المنشآت والاستثمار وزيادة المنحة المالية للأندية وزيادة دعم اللاعبين المحترفين والعاملين وتخصيص مكافآت لأبطال المراحل السنية لتشجيع هذه الفئة على التفوق.

ورد عليه فليطح والنواب الثلاثة وأوضح كل منهم الجهود التي تتم في المنشآت والصيانة والاستثمار وان المرحلة المقبلة تبشر بالخير وان قيادات الهيئة ستمر على كل الاندية للتعرف على المشاكل ووضع برنامج زمني لعلاجها.

وقام الوزير الروضان ومدير الهيئة والنواب الثلاثة بتفقد المنشآت وتدوين النواقص للعمل على علاجها.

ثم انتقل الوفد الى نادي الصليبخات وكان في استقبالهم امين السر العام سعد عناد وبقية أعضاء النادي وشرح عناد كل المشاكل التي يعاني منها النادي وهي متشابهة مع مشاكل الجهراء.

وتفقد الجميع المرافق ووعد الوزير ومدير عام الهيئة بوضع برنامج زمني بعد زيارة بقية الاندية لتدوين كل المشاكل وإيجاد الحلول لها.