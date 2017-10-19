عاد وفد نادي المعاقين لكرة الهدف بانجاز غير مسبوق بتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة الدولية لكرة الهدف التي استضافتها مدينة عمان خلال الفترة من 7 الى 13 اكتوبر الجاري.

وقال رئيس نادي المعاقين شافي الهاجري ان هذا الانجاز يمثل محطة مهمة لهذه الرياضة لانها المرة الاولى التي يحرز فيها فريق المكفوفين مركزا متقدما وميدالية في بطولة من البطولات المهمة في رياضة المكفوفين.

وثمن الهاجرى دعم د.حمود فليطح مديرعام الهيئة بالانابة وقدم له الشكر على دعمه اللامحدود للنادي في هذه المشاركة والمشاركات الخارجية، مؤكدا ان هذا الانجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة ودافعا قويا للفريق لتحقيق انجازات افضل خلال المشاركات القادمة.