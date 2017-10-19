يستضيف برنامج عالمكشوف الإذاعي مساء اليوم الخميس في حلقة خاصة ابتداء من الساعة السادسة والنصف مدير القناة الثالثة الرياضية في تلفزيون الكويت بدر الطراروة ومراقب شؤون البرامج إسماعيل الحميدي ومراقب التنسيق محمد الطني وذلك للحديث عن الدورة البرامجية في القناة، والنقل التلفزيوني للمباريات المحلية في مختلف الألعاب، والبرامج المتخصصة.

وسيقوم ضيوف «عالمكشوف» بالرد على أسئلة واستفسارات المستمعين فيما يخص كل هذه الأمور.

وسيستقبل البرنامج الذي سيبث في الساعة السابعة من مساء اليوم اتصالات المستمعين على الهواتف: 22413260 ـ 22413261 ـ 22413262. يذكر أن البرنامج يبث على البرنامج الثاني في إذاعة الكويت على التردد 97.5 على موجة FM، وهو من إخراج عبدالله العبيد.