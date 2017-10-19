وجه منظم مسابقات «غالوب العالمية للفروسية» الفرنسي - الجزائري الأصل بادي كيبير الدعوة لفرسان الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في منافسات الدورة المقبلة من هذه التظاهرة الرياضية الدولية التي ستنطلق أحداثها في 25 فبراير المقبل في المملكة المغربية وبمشاركة عالمية واسعة.

وقال الفارس بادي كيبير: «ونحن نتذكر النجاح العالمي في غالوب عمان 2014 حيث سباق الفروسية الذي لا ينسى وعبور الصحراء الساحرة في سلطنة عمان الجميلة.

يعود اليوم الفريق المنظم لذلك الإنجاز المتفرد بمشروع جديد انه سباق مماثل تجري أحداثه فوق الكثبان الذهبية في الصحراء المغربية الرائعة». .وأعلنت اللجنة المنظمة أن نقطة انطلاق المغامرة الجديدة ستكون في أرفود شرق المغرب وعلى بعد 200 كيلومتر من الكثبان الرملية الذهبية العالية في ميرزوغا وهي بداية الصحراء التي سيتم عبورها، على أن يستمر السباق ستة أيام.