بلغ اوراوا ريد دايموندز الياباني الدور النهائي لمسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على شنغهاي سيبغ الصيني 1-0 امس في إياب النصف النهائي على ملعب سايتاما، ليضرب موعدا مع الهلال السعودي في النهائي.

وسجل البرازيلي رافايل سيلفا بكرة رأسية (11) هدف اوراوا الذي كان قد تعادل 1-1 ذهابا على ارض خصمه الذي يضم البرازيليين هولك واوسكار والكيسون، في 27 سبتمبر الماضي.

وهذه اول مباراة في الموسم الحالي يفشل فيها هولك في التسجيل في دوري الأبطال.

في غضون ذلك، حالت أسباب مالية دون نيل أندية سعودية وإماراتية الترخيص المحلي لخوض دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، في خطوة أثارت انتقادات لشمولها أندية بارزة سبق لها التتويج باللقب الآسيوي.

وفي السعودية، حصلت 5 أندية على الرخصة هي الهلال (بطل الدوري الموسم الماضي) والأهلي (الثاني) والفتح والفيصلي والقادسية، بينما حرمت منها أندية بارزة يتقدمها النصر والاتحاد والشباب (احتلت المراكز الثالث والرابع والسادس الموسم الماضي)، إضافة الى الرائد والتعاون والاتفاق والباطن.

أما في الإمارات، فمنحت لجنة التراخيص المحلية موافقة مشروطة لناديي الجزيرة (بطل الموسم الماضي) والوحدة (الخامس)، بينما رفضت منح ناديي شباب الأهلي (الثالث) والعين (الرابع) الرخصة.

ويلزم نظام الاتحاد الآسيوي الفرق للمشاركة في دوري الأبطال (3.5 مقاعد لكل من السعودية والإمارات)، نيل ترخيص مسبق من الاتحاد المحلي، استنادا الى معايير رياضية وإدارية وقانونية ومالية.

وشكل استبعاد أندية سعودية بارزة، لاسيما الاتحاد الذي أحرز اللقب الآسيوي مرتين (2004 و2005)، مفاجأة.

وأشار رئيس لجنة التراخيص محمد السليم الى ان هذه الأسباب هي مالية.