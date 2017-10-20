ناصر العنزي

لا ينتظر الكويت من أحد أن يلعب لمصلحته، يجمع نقاطه بعناية ويضعها في «حصالة» ويزيد غلتها مع كل مباراة، واليوم يلتقي الأبيض (10 نقاط) على ملعبه التضامن «نقطتان» في مباراة صعبة على «الثاني» وذلك في ختام الجولة الـ 5 من دوري «VIVA»، وفي المباراة الثانية ترحب جماهير الجهراء «7 نقاط» بضيف عزيز على ملعبها مرددة «ياهلا ومرحبا» ويرد القادسية (6 نقاط) التحية بأفضل منها ومعه جماهيره المرافقة له في مواجهة يتوقع أن تحفل بكل شيء مثير.

تعزيز الصدارة

يدخل الكويت وهو الأقرب إلى الفوز عطفا على إمكانات لاعبيه لكن نتائج الكرة مليئة بالمفاجآت، ويتفوق «الأبيض» على خصمه في القراءة الفنية ولدى مدربه الأردني عبدالله أبوزمع حلول كثيرة للتعامل مع المباراة من خط الدفاع مرورا بالوسط إلى الهجوم، ويفتقد الفريق الكويتاوي اليوم إلى خدمات مهاجمه العاجي الخطر جمعة سعيد بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام العربي في الجولة الماضية ومحمد كامارا وحسين حاكم بسبب الإيقاف.

وأعد المدرب البدائل لهم لوفرة العناصر البديلة، ويبحث الابيض اليوم عن الفوز لتعزيز صدارته منفردا، وقدم الكويت حتى الآن عروضا متوازنة بفضل تناسق خطوطه وخطورة هجومه.

التضامن يأتي في المركز الثامن بعد تعادلين مع كاظمة والجهراء والخسارة من السالمية والنصر، ولاشك أن مدربه ماهر الشمري ولاعبيه يدركون صعوبة مهمتهم اليوم لكنهم مطالبون بالتعامل مع الخصم بحذر شديد والخطأ يجب ألا يتكرر لقدرة لاعبي الأبيض على التعامل مع الفرص بعناية، ويعاني التضامن من تواضع بعض لاعبيه المحترفين الذين التحقوا بالفريق متأخرين.

«مهمة خطرة»

يذهب القادسية إلى الجهراء في مهمة خطرة تتطلب منه الحذر أمام فريق قادر على إحراجه، وعانى الأصفر في مباراته الماضية امام النصر وخرج متعادلا 1-1 ولا يحسد مدربه الكرواتي داليبور ستاركيفتش على وضعه اليوم بسبب غياب عناصر مهمة مثل بدر المطوع ومحمد الفهد للإيقاف وعبدالعزيز المشعان واحتمال غياب خالد القحطاني والبرازيلي ريناتو دي ليما للإصابة، وتكمن خطورة الأصفر في مباراة اليوم بأنه يلاقي خصما عنيدا على ملعبه يغلق دفاعه بإحكام ولكن لا يستبعد ان يحقق الأصفر نتيجة إيجابية في مثل هذه الظروف.

الجهراء في حالة معنوية جيدة بعد عودة مدربه السابق الصربي بوريس بونياك ويعتمد على مجموعة متجانسة من اللاعبين مدعمين بالمحترف البرازيلي توريس في خط المقدمة ومعه الأردني أحمد هشام في خط الوسط والمدافع الكاميروني أميبي أرون، إلى جانب لاعبي التشكيلة الأساسية غالبا مثل أحمد حسن وعبيد رافع وفيصل زايد ومحمد سعد والحارس بندر سليمان ويغيب عمر علي للإيقاف.

الفضلي ونصار يديران المباراتين

يدير مباراة الكويت والتضامن الحكم سعد الفضلي ويعاونه المساعدان حمود السهلي وسيد محمود وفهد السهلي حكما رابعا.

ويقود مباراة القادسية والجهراء الحكم يوسف نصار بمساعدة علي كرم ومحمد العطار وعلي محمود حكما رابعا.