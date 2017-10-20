يحيى حميدان

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع المحترفين البرازيليين جانسن وكالفن لتعزيز صفوف فريق كرة الصالات بالنادي قبل خوض منافسات بطولة الدوري في الموسم الجديد، والذي سينطلق الأحد المقبل.

وتنص قوانين الاتحاد على إشراك محترف واحد في كل مباراة، على أن يبقى المحترف الآخر على المدرج، وبالتالي فإن مدرب «الأصفر» عيسى فلاح سيعمل على مشاركة جانسن وكالفن حسب ظروف كل مباراة.

إلى ذلك، أنهت ادارة اليرموك إجراءات تسجيل المحترف البرازيلي دافيد قبل أيام بسيطة من لقاء حامل اللقب الكويت يوم الأحد في الجولة الافتتاحية.