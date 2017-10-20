يواصل وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان زياراته الميدانية للأندية ويرافقه مدير عام الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح ونواب المدير العام الشيخ حمود المبارك ود.جاسم الهويدي وحسام الصالح وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئات الرياضية وتقديم الدعم اللازم للرياضة الكويتية، حيث زار نادي خيطان وكان في استقبالهم نائب رئيس النادي عبدالله مزعل وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الروضان خلال جولة تفقدية على مرافق ومنشآت النادي واستمع إلى ملاحظات نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حول عدد من القضايا ووجه بضرورة العمل على دراسة تلك الملاحظات وسرعة حلها وطالب بمواصلة العمل الجاد المخلص للارتقاء بالرياضة الكويتية، مؤكدا أن أبواب الهيئة مفتوحة من أجل خدمة الجميع.

من جهته، أعرب نائب رئيس النادي عن سعادته وأعضاء المجلس بتلك الزيارة التي تعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالرياضة والرياضيين مؤكدا أنها تعد خطوة على الطريق لتصحيح مسار الرياضة الكويتية. وانتقل الوزير والوفد المرافق الى نادي التضامن وكان في استقبالهم رئيس النادي مبارك النزال وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعرب النزال عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن الهيئة العامة بقيادة د.فليطح قدمت الكثير للأندية وخاصة التضامن وأن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية يقدرون الجهود التي قام بها في ايجاد الحل الأمثل لمشكلة نادي التضامن.

وفي ختام الزيارة طالب الروضان بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التضامن ومواصلة مد يد التعاون لتذليل كافة العقبات التي تواجهه باعتباره أحد الأندية التي تقدم نجوما للرياضة الكويتية، مؤكدا أن الجميع يسعى لهدف واحد هو النهوض بالرياضة الكويتية.