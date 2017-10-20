مبارك الخالدي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ضربة موجعة بعد ثبوت ابتعاد المدافع احمد إبراهيم لمدة 10 أيام للإصابة في التواء في الكاحل، كما قرر الجهاز الطبي خضوع الحارس سعود القناعي إلى العلاج لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريب الأخير لـ «الأخضر» وتمثلت في شرخ في القدم اليمنى.

ومن المرجح أن يعود القناعي إلى الملاعب أثناء منافسات بطولة كأس ولي العهد المقرر انطلاقها في الـ 17 من الشهر المقبل، وينضم اللاعبان إلى زميلهما احمد الصراف الذي لا يزال خارج الخدمة لخضوعه لبرامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة د.أنور محمد علي.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبدالله الشمالي دخل تدريبات العربي الجماعية أول من امس بعد غياب طويل بداعي الإصابة، وتبقى مشاركته في المباريات رهن موافقه الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم.