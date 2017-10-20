يحيى حميدان

تحتضن صالة فجحان هلال المطيري مباراة كأس السوبر للناشئين في لعبة كرة الصالات بين صاحب الضيافة القادسية ومنافسه السالمية في الساعة السادسة مساء اليوم.

وحقق «الأصفر» ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي لهذه الفئة العمرية، فيما يلعب «السماوي» مباراة اليوم بصفته وصيفا له في الدوري. في غضون ذلك، حقق العربي لقب كأس السوبر لفئة الشباب بعد تغلبه على السالمية 5-2 مساء اول من امس.

وقدم «الأخضر» مباراة كبيرة واستحق التتويج باللقب عن جدارة، وقام اعضاء لجنة الصالات والشواطئ صالح مهدي وعادل الشطي وناصر الحمادي بتتويج لاعبي العربي بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل لاعبو «السماوي» على الميداليات الفضية.