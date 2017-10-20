يحيى حميدان

انتزع القادسية فوزا ثمينا من الجهراء بنتيجة 84-83 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وشهدت المباراة فواصل من الاثارة استمرت حتى الثواني الاخيرة منها، واستطاع لاعب «الأصفر» عبدالله سالمين أن يحسم نقطتي المباراة لصالح فريقه اثر رمية ثلاثية ناجحة قبل النهاية بـ 4 ثوان فقط، وذلك بعد ان استغل سوء الرقابة الدفاعية من جانب لاعبي الفريق الجهراوي الذين كانوا متقدمين بفارق 5 نقاط قبل 40 ثانية من النهاية، لكنهم لم يحافظوا على تقدمهم.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 21-21، قبل أن يتقدم الفريق القدساوي في الارباع المتبقية وذلك على النحو التالي: (47-42)، (65-64)، (84-83).

وقاد اللقاء الحكام محمد سبتي وأسامة شوقي وعماد صقر، وقاموا بعد نهاية المباراة برفع تقرير بلاعب القادسية صالح يوسف بعد احتجاجه بطريقة غلب عليها طابع العصبية والنرفزة على قراراتهم، وعليه سيتم توقيفه حسبما تراه لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين.

وتعرض العربي للخسارة الثانية على التوالي وهذه المرة من النصر 55-71، فيما تغلب الساحل على الصليبخات 56-55، واليرموك على التضامن 54-51.

وبعد ختام مباريات الجولة الثالثة تتساوى 6 فرق بالرصيد نفسه من النقاط، وهي: الكويت والساحل وكاظمة والنصر واليرموك والقادسية وذلك بـ 4 نقاط لكل فريق، ويأتي بعدها الجهراء والشباب بـ 3 نقاط، ثم الصليبخات والعربي والتضامن بنقطتين.