أقامت اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة حفلا لتكريم الحكام الذين استكملوا إدارة المنافسات في الموسم الماضي والمقيمين وأعضاء لجنة الحكام.

حضر حفل التكريم رئيس اللجنة الانتقالية إبراهيم الشهاب، ونائب الرئيس اللواء إبراهيم النغيمش، وعضو اللجنة الانتقالية رئيس لجنة الحكام رشيد الرشيد والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل وأعضاء لجنتي المقيمين والحكام، بالإضافة إلى قدامى الحكام.

ووجه الشهاب في كلمة مقتضبة ألقاها خلال حفل التكريم الشكر إلى الحكام الذين أداروا المنافسات بكفاءة واقتدار في ظروف استثنائية ليثبتوا جدارتهم في مهمتهم كقضاة للملاعب.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد حفل تكريم لحكام الصالات والشواطئ الذين أداروا المنافسات حتى نهاية الموسم الماضي أيضا.

وأشار رئيس اللجنة الانتقالية إلى أن صدور قرار زيادة مخصصات الحكام بات قريبا، حيث تم الانتهاء من إصدار جدول يتضمن مقارنة بين ما يحصل عليه حكام الكرة الكويتية والحكام في الدول الخليجية.

وأوضح الشهاب أنه تحدث في هذا الشأن مع وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، واللذان دعما المقترح بقوة، وطالبا بتزويدهما بجميع المراسلات في هذا الصدد.

وأعرب رئيس اللجنة الانتقالية في ختام كلمته عن أمله في موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على المقترح.