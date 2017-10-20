سمير بوسعد

أحرز فريق ستارز فوزا عريضا على خصمه فالكونز 17- 2 ضمن مواجهات الاسبوع الثاني من الدوري الوطني لهوكي الجليد اول من امس والذي يستمر الى ابريل 2018 تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبطواقم تحكيم دولية، وفق المباريات المحترفة وقوانين اللعبة الموضوعة في اللوائح العالمية لأي دوري محلي.

وشهدت صالة التزلج التابعة للمشروعات السياحية حضورا من المشجعين والعائلات ومحبي اللعبة، حيث تفاعلوا مع عدد من الهجمات مما ترك عندهم معرفة بقوانين اللعبة وكيفية احتساب الأخطاء وغيرها.

وجاءت المباراة من طرف واحد لفريق ستارز، الذي يضم في صفوفه غالبية لاعبي المنتخب الاول للهوكي، وعلى رأسهم مشعل العجمي والنجوم وهم: سالم العجمي، احمد العجمي، عبدالله الزيدان، جاسم العوضي، محمد وعبدالعزيز، عبدالله المراغي، وضاري العمران بالاضافة الى المحترفين التشيكي كميل فافارا والصربي بويان يريزيفيتش.

وأبرز ما جاء في المباراة عودة «الهداف الأنيق» أحمد العجمي الى هوايته في التسجيل من زوايا وتوقيتات صعبة، أثمرت «هاتريك»، فيما برع كميل في تسجيل 5 أهداف، بينما احرز باقي الاهداف كل من: محمد المراغي هدفين و«المايسترو» سالم العجمي «هاتريك» و«الموهوب» جاسم العوضي هدفا والصربي بويان هدفين وحسين باقر هدفا (خطأ في مرماه)، فيما سجل لفالكونز يوسف كرم وفهد هنيدي.

وضم فريق فالكونز كلا من: حمد محمد العجمي، حسين باقر، فهد هنيدي، دعيج الدعيج، عبدالرزاق الدعي، فهد الشتيل، عبدالعزيز القطان، طلال القطان، يوسف كرم، مشعل الفودري، عبدالله الاحمدي، ومحمد بوربيع.

وبعد نهاية اللقاء، قدم مجلس إدارة نادي الالعاب الشتوية، بحضور رئيسه فهيد العجمي ونائبه خالد المطيري وامين السر العام بالإنابة مبارك العماني وامين الصندوق أحمد العمران مكافأة مالية لأفضل لاعبين في المباراة، من كل فريق لاعب، ونالها جاسم العوضي من ستارز ومحمد بوربيع من فالكونز.

وفي المباراة الثانية فاز فريق موسهيدرز على ووريورز 10-1، وسجل أهداف الفائز لاعبون كنديون محترفون، فيما احرز هدف الشرف للووريورز عبدالعزيز خلف، وبعد المباراة قدمت ادارة النادي جائزة افضل لاعبين للكندي كيفن وسالم القطان.

وضم فريق ووريورز كلا من: «عملاق» الحراس جاسم الصراف، «العائد» صقر الصابري، علي الصراف، بدر القطان، سالم القطان، أحمد الكندري، فهد الراشد، عبدالرحمن العبدالله، فهد الصولة، عبدالعزيز خلف، بدر المراغي، عبدالرزاق بدر الدعي، وجاسم أشكناني.