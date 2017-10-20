توج الرامي سعد المطيري بطلا لمسابقة الدبل تراب والتي أقيمت أمس في إطار بطولة ولي العهد السنوية الكبرى للرماية المقامة حاليا على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي.

وحل في الترتيب الثاني الرامي أحمد العفاسي واكتفي الرامي مشعل الظفيري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

واعرب المطيري عن سعادته لإحراز لقب المسابقة التي تحمل اسما غاليا على قلوبنا وهو سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والذي قدم الكثير من العطاء من أجل الرياضة الكويتية وخاصة رياضة الرماية.

وقدم المطيري الشكر والثناء لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرماية على المجهودات التي يقدمونها من أجل الارتقاء برياضة الرماية والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الرماية على مختلف الصعد.

وقال «استعد من الآن للمشاركة في بطولة سمو الأمير التي ستنطلق في يناير المقبل».

من جهته، اشاد الرامي الاماراتي ظاهرالعريان بالرماية الكويتية، وقال ان ابطال الكويت قد وضعوا اسم بلدهم على لوحات الشرف في مختلف البطولات والدورات العالمية للرماية وحققوا الكثير من الانجازات التي يشار لها بالبنان.

وأضاف ان مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي الافضل في منطقة الشرق الاوسط، حيث تتوافر فيه كل مقومات تطور اللعبة من ميادين واجهزة متطورة للغاية في كافة صنوف الرماية.

وتابع: وعن مشاركتنا في البطولة فإنها من افضل البطولات ولمسنا التنظيم الرائع من اللجنة العليا المنظمة للبطولة ووصلنا الى الكويت ووجدنا كل الامكانيات والمقومات لإنجاح هذا الحدث الرياضي المميز، موضحا أن تنظيم عدد من البطولات يساهم بشكل واضح في ولادة نجوم الرماية

واشار الى ان رماة الاتحادات الخليجية والعربية يحتلون مراكز متقدمة على مستوى العالم فرماة الكويت والامارات سجلوا انجازات عالمية واولمبية رائعة وهذا لم يأت من فراغ وانما جاءت نتاج الدعم اللامحدود المادي والمعنوي الذي تقدمه القيادات السياسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وتطرق العريان للحديث عن بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد التي سينظمها نادي الرماية خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا ان الجميع يتشرف بالمشاركة في هذه البطولة التي تحمل اسم سمو أمير الانسانية.

بدوره، أشاد الرامي السعودي محمد الشريدة بالرماية الكويتية، وقال «انها وصلت الى مراكز متقدمة عالميا، وحققت عددا من الانجازات الرائعة»، مشيرا الى ان المشاركة بجانب رماة الكويت تحقق الكثير من الفائدة لما يتمتعون به من مستويات فنية راقية.

واضاف ان إقامة المعسكرات المشاركة في مختلف البطولات تؤدي الى الارتقاء بالمستويات الفنية العالمية.

الى ذلك، تتواصل اليوم الجمعة منافسات بطولة ولي العهد بإقامة عدد من المسابقات والتي تشمل مسابقات التراب والسكيت والمسدس والبندقية والقوس والسهم الأولمبي.