«الأخضر» في المركز قبل الأخير بعد مرور 5 جولات

ناصرالعنزي - عبدالعزيز جاسم

حقق السالمية فوزا «صعبا» على العربي بهدف مقابل لا شيء وزاد بذلك جراح الأخضر بالخسارة الثالثة له في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الـ«5» من دوري «VIVA» للدرجة الممتازة وأصبح للسماوي «9» نقاط وبقي الخاسر على نقطتين في المركز قبل الأخير.

حصل السالمية على ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما تعرض فراس الخطيب إلى دخول عنيف من المدافع شوقي السعيد قام الخطيب وسدد الكرة داخل مرمى سليمان عبدالغفور«6»، وجاء الهدف محفزا للاعبي العربي الذين شنوا هجمات متلاحقة ولكن الحظ لم يحالفهم وخصوصا الكرة التي سددها علي مقصيد وارتدت من قائم الحارس خالد الرشيدي، وأضاع المحترف بوبي كليمنت فرصة مثالية للتسجيل بعدما وجد الكرة أمامه وسددها ضعيفة.

مدرب السالمية عبدالعزيز حمادة أدخل بعض التعديلات على تشكيلته بإشراكه فهد الرشيدي الغائب في خط الهجوم وشقيقه خالد في المرمى وشاهين الخميس في الوسط مع لاعبيه المحترفين عدي الصيفي وفراس الخطيب وروجي توندوبا الذين يعتمد عليهم المدرب كثيرا، وانكفأ السالمية للوراء بعد الهدف ولم يهدد مرمى الخصم سوى بتسديدات بعيدة.

مدرب العربي محمد ابراهيم استبعد المحترف كيتا وأشرك خلف أحمد إلى جانب طلال نايف وعلي مقصيد ومحمود المرضي وفي المقدمة حسين الموسوي وبوبي كليمينت، وظهر الأخضر الأفضل من خصمه وشن هجمات متلاحقة لكنه لم يوفق في تعديل النتيجة، وكانت الجهة اليمنى الأكثر نشاطا ومرر الظهير الأيمن محمد فريح كرات عرضية لم تستثمر كما ظهر الموسوي نشطا في الهجوم فيما كان المحترف كليمينت مزعجا لدفاع الخصم لكنه متسرع في تنفيذ الكرات التي حصل عليها.

ضغط عرباوي

في الشوط الثاني واصل العربي ضغطه وتهيأت له فرصة ثمينة ضاعت من حسين الموسوي وكليمينت وزج محمد ابراهيم باللاعبين علي خلف وحمد العنزي من أجل زيادة الضغط الهجومي ولكن لم يتهيأ له التسجيل، فيما حافظ السالمية على تقدمه بفضل قتالية دفاعه، وأضاع عدي الصيفي هدفا محققا بعد انفراد تام وشارك غازي القهيدي دعما للدفاع عن مرماه، وأهدر شوقي السعيد فرصة ثمينة للأخضر.

أدار المباراة الحكم هاشم الرفاعي وأحسن في إدارتها وأنذر شوقي السعيد وعدي الصيفي وفهد مرزوق.

فوز البرتقالي

حقق كاظمة فوزه الأول في الدوري والذي جاء على حساب النصر بهدفين دور رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد الصداقة والسلام، سجل للفائز سلطان صلبوخ (3) والبرازيلي جوليانو فيرنانديز (29).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد البرتقالي للنقطة السادسة، فيما ظل العنابي على رصيده السابق بـ(4) نقاط.

وفاجأ كاظمة النصر بهدف مبكر عن طريق سلطان صلبوخ بعد تمريرة مميزة من مشاري العازمي إلى صلبوخ الذي سددها قوية على يسار الحارس محمد هادي (3)، وبعد الهدف حاول النصر ترتيب أوراقه لكنه لم يتمكن من ذلك ليأتي الهدف الثاني للبرتقالي بعد تسديدة من العازمي ارتدت من الدفاع لتصل إلى جوليانو الذي سددها في المرمى (29)، وشهد منتصف الشوط خروج لاعب النصر سلمان بورمية للإصابة ودخول طلال العجمي.

وسيطر العنابي على الشوط الثاني وأضاع أكثر من فرصة بسبب تسرع المهاجمين في انهاء الهجمة، فيما اعتمد البرتقالي على الهجمات المرتدة التي لم ترتق للخطورة، وتعرض حارس كاظمة حسين كنكوني للإصابة ودخل بدلا منه الشباب يوسف الكندري (58).