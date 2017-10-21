عبدالعزيز جاسم

أعطى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة الضوء الأخضر لكل من عبدالله الظفيري وناصر فرج وسعود الأنصاري لدخول تدريبات الفريق الجماعية غدا بعد تعافيهم من الإصابة، حيث من المقرر أن يصل الأنصاري إلى الكويت اليوم بعد أن غادر قبل 3 أيام في إجازة خاصة، ولن يتمكن اللاعبون من اللحاق بمواجهة الجهراء في الجولة السادسة من دوري VIVA الممتاز.



وكان مدرب كاظمة البرتغالي توني أوليفيرا قد منح اللاعبين راحة ليومين بعد الفوز على النصر بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.



إلى ذلك، من المقرر أن يجري الحارس حسين كنكوني أشعة مقطعية بعد تعرضه للإصابة في مواجهة العنابي.