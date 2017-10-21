يحيى حميدان

أكد مدرب فريق الكرة بنادي النصر ظاهر العدواني أن فريقه كان يمكن أن يتفادى الهزيمة من كاظمة 0-2 ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري «VIVA» الممتاز لولا بعض الظروف التي حصلت في مجريات اللقاء.

وقال العدواني ان إصابة اللاعب سلمان بورمية واستبداله في الدقيقة 18 خلق نوعا من الارتباك في صفوف الفريق وذلك لان «العنابي» دخل المباراة ولديه بعض الترتيبات والتكتيكات للشوطين الأول والثاني.

وأضاف العدواني ان النصر تحسن مستواه في الشوط الثاني وبدأنا بالضغط على «البرتقالي» في منتصف ملعبهم وخلق اللاعبون بعض الفرص المتاحة للتسجيل على خلاف الشوط الأول الذي لم يكن خلاله الفريق بالمستوى المطلوب.

وبين مدرب النصر أن الدقائق التسع التي احتسبها حكم اللقاء عبدالله جمالي لو لعب خلاله الفريق بنفس الطريقة في كل المباراة لتغيرت النتيجة.

وأبدى العدواني استغرابه من طريقة إضاعة لاعبي كاظمة للوقت عبر سقوطهم الغريب على الأرض كلما سنحت لهم الفرصة أو عند قيامهم بالتبديل، مؤكدا ان ما رآه من «البرتقالي» لم يشاهده طوال مسيرته في الملاعب سواء حارس مرمى أو مدرب.