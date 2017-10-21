مبارك الخالدي

توج فريق النادي العربي لكرة القدم للأشبال لتحت 15 سنة بطلا لبطولة السوبر للموسم 2017-2018 بعد فوزه على القادسية 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأول من أمس على الملعب الفرعي لستاد الصداقة والسلام، سجل أهداف الأخضر حسين أشكناني وبندر السلامة وجابر العجاجي، وعقب المباراة قام عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رشيد الرشيد ونائب رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور بتتويج الأخضر.

وعكس فوز العربي بكأس السوبر لهذه المرحلة القفزة النوعية في نتائج فرق المراحل السنيه بالنادي بعد تنفيذ الاستراتيجية الفنية التي تم وضعها قبل سنتين ولايزال العمل جاريا على تنفيذها.

من جهته، ناشد مساعد مدير قطاع الناشئين علي جواد مجلس إدارة النادي دعم لاعبي القطاع بمزيد من الاهتمام وتوفير المتطلبات لإنعاش قطاع الكرة بالنادي، وقال جواد لـ «الأنباء»: ما تحقق يدعو للفخر من نجوم المستقبل وهو محفز كبير لتحقيق الهدف الذي وضعناه وهو الفوز ببطولة الدوري.

وأضاف قام القطاع بتهيئة اللاعبين عبر معسكر أقيم في تركيا وبتعاون كبير من الجهازين الإداري والفني ودعم مدير القطاع عبدالعزيز عاشور لثقتنا بأن الاهتمام بقطاع الناشئين والشباب هو السبيل الوحيد لاستعادة أمجاد الكرة العرباوية.

وشكر جواد أعضاء الجهازين الإداري والفني للفريق بدر عاشور ومحمد عبدالنبي والمدرب الپوسني داركو ومساعده يوسف الرشيدي ومدرب الحراس احمد صيام.