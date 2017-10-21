مبارك الخالدي

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم في العربي مشعل العبكل ان الجهازين الإداري والفني للفريق يلتمسان العذر لجماهير الأخضر وتعبيرها عن حالة الغضب والحزن بعد خسارة الفريق أمام السالمية بهدف دون رد وتراجعه إلى المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري.

وأضاف: لا يمكن أن نوجه اللوم إلى الجمهور الذي كان يتمنى أن يخرج فريقه بنتيجة إيجابية تساهم في استعادة الروح وبالتالي العودة إلى المنافسة فالجمهور العرباوي لم يكن مقتنعا بالنتائج مؤخرا، كما انه تواق إلى تحقيق الانتصارات كعادته في كل المواسم.

وتابع: بعيدا عن النتيجة، العربي سيطر على مجريات المباراة في الشوطين لكنه للأسف لم يتمكن من التسجيل بعد أن أدى اللاعبون مباراة جيدة من الناحية الفنية، في المقابل نجح السالمية من إحراز الهدف عبر ركلة جزاء.

وتمنى العبكل أن يتكاتف الجهازان الإداري والفني واللاعبون لتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الفريق ويعود الأخضر إلى وضعه الطبيعي.