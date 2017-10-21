ناصر العنزي

أصبح نجم السالمية المحترف السوري فراس الخطيب الهداف التاريخي للدوري الكويتي برصيد ١٤٧هدفا بعد تسجيله هدف الفوز على العربي أمس الأول، وتخطى بذلك رقم اسطورة الكرة الكويتية جاسم يعقوب الذي توقف عن ممارسة الكرة عام ١٩٨٣ بعد تعرضه لجلطة وهو في سن ٣٠ عاما.



وقال الخطيب انه شعور عظيم أن أتوج بهذا اللقب بعد ان كان مسجلا باسم لاعب كبير من نجوم الكرة العربية والآسيوية، ويسعدني أن أكون الهداف التاريخي للكرة الكويتية وأعتذر من جاسم يعقوب انني أخذت هذا اللقب بعد ان كان مسيطرا عليه.



ولعب الخطيب منذ سنوات لأندية النصر والعربي والقادسية والكويت والسالمية ويعتبر أفضل الهدافين وأفضل المحترفين الذين لعبوا في الكويت.

حمادة: السالمية استغل وقوع «الأخضر» تحت الضغط

مبارك الخالدي

أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية عبدالعزيز حمادة بالفوز الثمين لفريقه على العربي بهدف دون رد وبلوغ النقطة الـ 9 في سلم ترتيب فرق دوري VIVA الممتاز، وقال حمادة عقب المباراة أتوجه بالتحية إلى اللاعبين الذين تميزوا بالتزامهم التكتيكي والفني طوال المباراة، كما أوجه التحية إلى زملائي في الجهازين الفني والإداري الذين كان لهم الدور الكبير في تهيئة الفريق قبل خوض المباراة التي كانت أمام فريق كبير يستحق الاحترام.

وأضاف: الكل يعلم أن العربي دخل المباراة تحت ضغط كبير وكان لاعبوه مطالبين بالتقدم وتحقيق الفوز، الأمر الذي استثمره لاعبونا خصوصا بعد الحصول على ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف والتي أدت إلى زيادة العبء على لاعبي الخصم.

وتابع: أتمنى أن يستمر فريقنا على هذا المنوال في القادم من المباريات والحفاظ على حظوظنا في المنافسة، مشيرا إلى أن مشوار البطولة لا يزال طويلا.