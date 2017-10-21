حققت الجولات التي يقوم بها وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ومدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة د.حمود فليطح ونواب المدير العام ومسؤولو الهيئة أهدافها من خلال التعرف على مشاكل الاندية ومشاهدة النواقص التي تعاني منها الاندية.

وفي زيارة الوفد لنادي الشباب كان في استقبالهم رئيس النادي يعقوب رمضان ونائب الرئيس د.مناحي العازمي وبقية أعضاء مجلس الادارة.

وتحدث العازمي فرحب بالوزير الروضان ود.فليطح وقيادات الهيئة واعتبر ان هذه الزيارة تؤكد سعي القيادة السياسية والرياضية الى دعم الاندية والوقوف على مشاكلها الفعلية.

واشاد بالجهود التي يقوم بها د.فليطح والشيخ حمود المبارك ود.جاسم الهويدي وحسام الصالح تجاه الاندية وتطبيق سياسة الباب المفتوح.

واكد ان نادي الشباب مع قرارات الدولة وقيادات الرياضة ولكن لديه العديد من المشاكل منها عدم وجود عيادة طبية لعلاج اللاعبين وأرضية الملاعب الفرعية.

ورد عليه د.فليطح بأن الهيئة لديها مركز طبي خصص لعلاج اللاعبين من مختلف الاندية.

وطلب الوزير الروضان الإسراع في تخصيص عيادة داخل النادي والتفاهم مع وزارة الصحة ثم قام الجميع بجولة تفقدية للملاعب وأبدوا سعادتهم بستاد الشباب ودور الهيئة في تجهيزه بمستوى مشرف للحركة الرياضية والإنشاءات وتحدث الروضان بانه جاء مع د.فليطح وقيادات الهيئة للاستماع من مسؤولي الاندية والوقوف على كافة المشاكل.

ثم انتقل الوزير وفريق الهيئة الي نادي برقان ليستقبلهم النائب د.محمد الحويلة ورئيس النادي هملان الهملان وبقية الأعضاء.

ورحب الحويلة بالجميع واشاد بالجهود التي يقوم بها الوزير الروضان والهيئة العامة للرياضة بقيادة د.فليطح من اجل رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، وتمنى ان يقرر مجلس الامة القانون وتوافقه مع الميثاق الدولي ودستور الكويت وشكر الجهود التي تقوم بها الهيئة وحرص الدكتور حمود فليطح على عودة الرياضة الكويتية وطالبهم باستثناء برقان من الاحتراف الجزئي. وتحدث الوزير الروضان فأكد ان قانون الاحتراف الكلي سيحل العديد من المشاكل التي تعترض الحركة الرياضية واللاعبين وسيساهم في تطوير الرياضة. ووعد الروضان وفليطح بدعم نادي برقان وتخصيص مركز خاص به لحين تخصيص الدولة مقر لهم.