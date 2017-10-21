أعلن اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية «أنوك» برئاسة الشيخ احمد الفهد عن موعد جوائزه لعام 2017 لافضل اللاعبين في جميع القارات وذلك في حفل يقام في العاصمة التشيكية براغ في مجمع كارلين المتعدد الاغراض في الثاني من نوفمبر.

وسيمنح أنوك جوائزه، التي تعتبر بمنزلة اوسكار الرياضة، لافضل رياضي ورياضية في 2017 في كل قارة، اضافة الى عدد من الجوائز الفردية، وسيمنح الفرصة مجددا للاحتفال بالعمل المميز للجان الاولمبية الوطنية ورياضييها.



ويتم اختيار افضل لاعب ولاعبة في كل قارة من قبل لجنة تحكيم تمثل كل مجلس اولمبي في القارات حيث عهد اليها متابعة اداء الرياضيين في جميع البطولات العالمية، كما تضم ممثلين عن انوك.

وفي هذه المناسبة، قال الفهد: «برغم انها ليست سنة اولمبية، الا انه كان هناك عدد كبير من الاحداث الرياضية العالمية في 2017، العديد من الاتحادات الرياضية الدولية في الرياضات الصيفية والشتوية نظمت بطولات عالمية هذا العام فضلا عن العديد من الاحداث الرفيعة المستوى، كل هذا وفر للمجالس الاولمبية في القارات ولجنة التحكيم في انوك الكثير من المستويات المميزة للرياضيين للاختيار منها في جوائز انوك لعام 2017».

وتابع: «غالبا ما يرى الناس اللجان الاولمبية فقط في الالعاب الاولمبية، لكن عمل اللجان الاولمبية الوطنية لا يتوقف، ولهذا السبب جوائز انوك هي مهمة جدا وتقدم كل عام، فإننا نريد ان نمنح اللجان الاولمبية الوطنية امسية لتستمتع بها، فنحن نشكرها ونعرب لها عن تقديرنا للعمل الذي تقوم به يوميا لاعداد رياضييها ونشر المبادئ الاولمبية حول العالم».

وستوزع الجوائز بمناسبة الجمعية العمومية الثانية والعشرين لانوك يومي 2 و3 نوفمبر في براغ ويحضرها اكثر من 1000 ممثل للحركة الاولمبية في العالم منهم ممثلون لـ 206 لجان اولمبية والاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية.