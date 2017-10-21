العتيبي يؤكد أن البطولة اتسمت بالمنافسة القوية





برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد تحتضن ميادين مجمع الشيخ صباح الاحمد الأولمبي للرماية في الساعة الخامسة من مساء اليوم الحفل الختامي لبطولة سموه السنوية الكبرى باكورة النشاط المحلي للرماية الكويتية في الموسم الجديد.

سيمثل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان سمو ولي العهد في هذا الحفل الذي أصبح كرنفالا سنويا يدشن به نادي الرماية مسابقاته الثرية بالإثارة والتنافس الكبير بين ابناء هذه اللعبة.

من جهته، رحب الأمين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي بالمشاركين في بطولة سمو ولي العهد، مؤكدا أن البطولة نجحت بكل المقاييس وأنها حققت الاهداف المرجوة.

وأضاف بهذه المناسبة: لا يسعني الا ان أقدم الى سمو ولي العهد كل الشكر والتقدير على دعمه لرياضة الرماية، موضحا انه لولا دعم سموه والقيادة السياسية لما تحققت الانجازات والانتصارات التي سجلتها الرماية ووضعت اسم الكويت على لوحات الشرف في مختلف المحافل الدولية والأولمبية.

ومضى العصيمي يقول ان البطولة اتسمت بالمنافسة القوية وخاصة من جيل الشباب الواعد والذي يحرص مجلس الإدارة على الاهتمام بهم بالشكل المناسب لأنهم هم الذين سيواصلون حمل مشعل الانتصارات للرماية الكويتية. وهنأ العصيمي جميع الفائزين بالمراكز المتقدمة، متمنيا أن يواصلوا الانتصارات والإنجازات. وكانت بطولة سمو ولي العهد الكبرى للرماية قد انطلقت الأربعاء الماضي وسط مشاركة واسعة للرماية بكل الفئات تجاوز عددهم 300 رام ورامية وحفلت صفحات البطولة بالكثير من الإثارة والقليل من المفاجآت، حيث أكد البعض تفوقه في مجاله فيما فقد البعض بريقه وسط سطوع نجوم واعدة تبحث عن مكان بين خريطة الأبطال المتوجين.

وتبدأ منافسات اليوم الختامي للبطولة في الساعة التاسعة من صباح اليوم بإقامة مسابقة التراب للرجال 50 طبقا، وفي ذات الوقت تبدأ منافسات السكيت رجال على 75 طبقا، وفي الواحدة بعد الظهر يقام نهائي السكيت رجال يليه في الثانية وربع النهائي رماية التراب رجال، أما مسابقة البندقية 50 مترا 3 أوضاع رجال فتقام في الفترة بين الساعة التاسعة صباحا وحتى 11:45 ظهرا، اما مسابقة المسدس 50 مترا رجال فتقام خلال الفترة بين 9 صباحا و10:30 وفي 11:15 يقام نهائي مسدس 50 مترا رجال كما يقام نهائي بندقية 50 مترا 3 اوضاع رجال من 8:00 الى 8:30 وسيتم توزيع الكؤوس والجوائز والميداليات للفائزين الساعة 5 مساء.

وكانت منافسات اليوم قبل الأخير للبطولة قد أسفرت عن النتائج التالية:

٭ مسابقة بندقية هواء 10 امتار رجال: الاول: محمد عادل، الثاني: عبدالله الحربي، الثالث: خالد عبدالسلام.

٭ مسابقة مسدس هواء 10 امتار رجال: الاول: سهيل الشمري. الثاني: علي المطيري. الثالث: علي السبيعي.