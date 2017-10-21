يعقوب العوضي

تقام اليوم 6 مباريات ضمن منافسات البطولة التنشيطية للكرة الطائرة، حيث يلتقي كل من الشباب مع الكويت، الفحيحيل مع الصليبخات، برقان مع الجهراء، كاظمة مع الساحل، القادسية مع اليرموك والعربي مع التضامن، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وقدم كبار الطائرة مستوى مميزا في الجولتين السابقتين، حيث تألق الكويت والقادسية والعربي إلى جانب كاظمة، بينما سعت بقية الفرق لتعزيز قدراتها الفنية وإمكانياتها للوصول إلى أفضل مستوى باعتبار أن البطولة التنشيطية تعتبر بمنزلة إعداد للوقوف على مستوى اللاعبين قبل الدخول في البطولات الرسمية.