يعقوب العوضي

أكد مدرب منتخب الناشئين لكرة اليد محمد مبارك ان وتيرة المنافسة في الدوري العام بارتفاع من جولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن تقارب مستوى بعض الفرق انعكس بالإيجاب على بقية اللاعبين.

وقال: لقد شهدت مباريات دوري الدمج تقارب في المستوى الفني في الأيام الماضية وظهر أثر الاستعدادات الخارجية للفرق التي استعدت جيدا للبطولة.

وأضاف نأمل بعودة المنافسة إلى العصر الذهبي لكرة اليد والتي كانت تتنافس على لقب الدوري حينها 7 إلى 8 فرق.

وتمنى مبارك ان تعود كرة اليد إلى افضل مستوياتها وان يرفع الإيقاف الرياضي عن الكويت عامة وعن اليد خاصة.