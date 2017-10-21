ناصر العنزي

فجرت خسارة العربي من السالمية في مسابقة دوري «VIVA» للدرجة الممتازة اول من أمس بالون الغضب الجماهيري بعد أن تعرض «الأخضر» للخسارة الثالثة وبقي في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، والتفت الجماهير الغاضبة بعد المباراة حول ستاد صباح السالم بالمنصورية تنادي «ارحلوا» مطالبة باستقالة مجلس الإدارة برئاسة جمال الكاظمي بعد أن ساءت الأمور كثيرا في صفوف فريقهم.

ردود الأفعال على تدهور حال الاخضر كانت سريعة ومن داخل البيت العرباوي، وقال نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عاشور وهو في خلاف معلن مع الرئيس جمال الكاظمي: «أشعر بالخطأ أنني دخلت مع قائمة الرئيس الحالي، والحل بالانتخابات وتغيير المجلس».

عضو مجلس الأمة السابق صالح الملا أعلن أن مجموعته الانتخابية على استعداد لخوض الانتخابات المقبلة لإنقاذ «القلعة الخضراء» من التدهور، وأعلن دعمه الكامل للقائمة والمساهمة في تشكيلها، من جانبه، شارك المنسق الإعلامي لفريق الكرة الحالي مشعل العبكل الجماهير العرباوية الغاضبة همومهم، وقال: «نقدر حالة الغضب بعد الخسارة ولكن فريقنا قدم مستوى جيدا وخسر وهو الأفضل».

المشهد العرباوي كان مؤلما لكل الجماهير الأخرى، فمن لا يشجع العربي يقف احتراما لتاريخه المرصع بالإنجازات، فمتى يعود الزعيم كما تحلو لجماهيره مناداته؟