ناصر العنزي - مبارك الخالدي

تفوق جهراوي وانهيار قدساوي، هذا ما كانت عليه مواجهة الطرفين وانتهت للجهراء بثلاثة أهداف مقابل هدف بحضور جماهيري لافت في ملعب مبارك العيار، وبتلك النتيجة أصبح للجهراء «10» نقاط في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر في حين بقي الأصفر على نقاطه الـ «6». في ختام الجولة الخامسة من دوري «VIVA».

فرط القادسية في ركلة جزاء مبكرة احتسبها الحكم نتيجة دخول عنيف من حمود ملفي على أحمد الرياحي وأهدرها أحمد الظفيري بعدما سدد كرة ضعيفة صدها الحارس بندر سليمان «٥»، ورد الحهراويون سريعا بهدف السبق بعدما خطف أحمد هشام الكرة من مساعد ندا ومررها إلى فيصل زايد الذي أحسن إيداعها مرمى أحمد الفضلي.



مدرب القادسية داليبور اشرك البرازيليين ريناتو دي ليما وتياغو لتعويض النقص في صفوفه للإيقاف والإصابات وفي مقدمتهم بدر المطوع، ولم يظهر الأصفر في الشوط الاول سوى تمريرات وسط الملعب دون خطورة ولم يكن ظهيرا القادسية خالد القحطاني وفيصل سعيد في حالة فنية تسعفهما في تأدية واجباتهما الهجومية وفي حال دخول الكرة منطقة الجزاء لا تشكل خطورة.

أما مدرب الحهراء بونياك فقد اشرك مجموعته المتجانسة لكنه خسر لاعب الوسط النشط عبيد رافع للإصابة في منتصف الشوط الأول وأشرك بدلا منه محمد دهش، وفرض الجهراء حصارا في منطقة الوسط ومنع لاعبي الخصم من تداول كراته بسهولة، وساهم الحارس بندر سليمان في رفع معنويات لاعبيه بعدما صد ركلة جزاء مبكرة عادت بالنفع على الفريق الذي أحرز هدفا مكن اللاعبين من التنقل بحرية في أرجاء الملعب.

انهيار قدساوي

في الشوط الثاني، حاول القادسية مبكرا إدراك التعادل لكنه واجه صعوبة في ذلك بفضل تماسك خط الدفاع بقيادة المحترف آرون، وتألق فيصل زايد في صناعة الهدف الثاني الذي سجله محمد سعد «٦٧»، وأضاف محمد دهش الهدف الثالث «٨٠» وسط انهيار قدساوي في جميع خطوطه وتمكن المحترف سامويلا من تسجيل الهدف الوحيد في الوقت الضائع، ونجح الجهراويون في الحفاظ على تفوقهم وكسبوا المباراة عن جدارة.



أدار المباراة الحكم يوسف نصار واحتسب ركلة جزاء صحيحة للقادسية وأنذر فيصل زايد وأحمد هشام.

الكويت يضرب بـ «الثمانية»

فرض الكويت هيبته وتمسك بصدارة الترتييب لفرق دوري viva الممتاز بفوزه العريض مساء امس على ضيفه فريق التضامن ٨-١ ليرفع رصيده الى النقطة (١٣) فيما بقي التضامن عند رصيده السابق نقطتان، وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة للكويت اهدرها الطراروة سجل أهداف الأبيض: يعقوب الطراروة (٥) و(٥٣) وباتريك فابيانو(١١) و(٤٠) و(٤٨) وعبدالله البريكي من ركلة جزاء (٣٣) ومشعل العنزي (٨١) و(٨٢) وسجل للتضامن فيصل عجب (١٣) ولم يجد الأبيض صعوبة في بسط سيطرته على مجريات الشوط الاول لتميزه بعناصر الخبرة والسرعة والجماعية في الاداء ما اوقع ضيفه في اخطاء دفاعية استثمرها مهاجموه الى أهداف، وبدأ الطراروة مهرجان الأهداف بتلقيه تمريرة فابيانو ليركنها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس وليد الرشيدي (٥) ووقع الحارس الرشيدي في خطأ لابعاد الكرة لتصل لفابيانو وضعها في المرمى الخالي (١١)، ومن تمريرة ذكية لراشد المطيرى لفيصل عجب الذي نجح في تقليص الفارق بتسديدة سكنت شباك الحارس حميد القلاف (١٣)، وعاد الحارس الرشيدي ليرتكب خطأ اخر باسقاط الطراروة داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها عبدالله البريكي في الشباك (٣٣) ليبسط الأبيض سيطرته على الملعب، ومن ركلة ركنية هيأ فهد حمود الكرة لفابيانو ليرسلها مباشرة داخل المرمى (٤٠)، وفي الوقت بدلا من الضائع من الشوط مرر الطراروة الكرة لفابيانو ليكسر الاخير خط الدفاع وينفرد ويضع الكرة في المرمى(٤٨).



وفي الشوط الثاني واصل الكويت افضليته واضاف الطراروة هدف فريقه السادس بعد ان ارتقى للركنية التي نفذها البريكي ليسكنها الشباك(٥٣) ليتسبب الهدف في تراجع معنويات لاعبي التضامن، وبعد ان اطمأن المدرب عبدالله بوزمع على نتيجة المباراة اجرى تبديلات بخروج فهد العنزي والبريكي وفابيانو ليشارك حسين الحربي ومشعل العنزى وراضي جمال وتحصل الأبيض على ركلة جزاء نفذها الطراروة لكن العارضة تكفلت بالتصدى للكرة (٧٢) ونجح البديل مشعل العنزى في تسجيل الهدفين السابع والثامن (٨١) و(٨٢) لتنتهي المباراة بفوز عريض للكويت.