ناصر العنزي

لحظة احتساب الحكم يوسف نصار ركلة الجزاء المبكرة للقادسية أمسك المهاجم البرازيلي تياغو الكرة لتنفيذها، بعدها أوضحت الشاشة تقدم مساعد ندا نحو تياغو وطلب منه الكرة وأعطاها لزميله أحمد الطفيري الذي سدد كرة أرضية ضعيفة تمكن الحارس الجهراوي بندر سليمان من التعامل معها وصدها.

تساؤلات كثيرة طرحت حول اللاعب المخول بتسديد ركلة الجزاء إن كانت هناك تعليمات من المدرب أو الاتفاق بين اللاعبين، ومن الواضح أن غياب بدر المطوع الموكل دائما بتسديد ركلات الجزاء أوقع اللاعبين في حيرة ولم يعرف من يسدد فتقدم تياغو ثم تركها للظفيري بتدخل من مساعد ندا.