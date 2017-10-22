

عبدالعزيز جاسم – aziz995@

ممتع، مبدع، لا يتأثر بالظروف، دائما يقدم كل ما لديه مهما كانت غياباته، مكانه الصدارة، كل تلك الكلمات يستحقها الكويت الذي تألق في الجولة الخامسة من دوري VIVA الممتاز، مسجلا أكبر فوز في الدوري على حساب التضامن 8-1، ليغرد وحيدا في الصدارة، وأثبت الجهراء للجميع أن وصافته مستحقه من خلال فوز مهم ومميز على القادسية 3-1 قدم من خلاله «أبناء القصر الأحمر» مستوى لافتا هجوميا ودفاعيا، أما العربي فأحزانه ومعاناته متواصلة بعد خسارته من السالمية بهدف دون رد في مباراة أظهر من خلالها «السماوي» رغبته في المنافسة على لقب الدوري، وحقق كاظمة ما بحث عنه منذ انطلاق الدوري وكان له في هذه الجولة وهو الفوز الأول الذي جاء باستحقاق على حساب النصر بهدفين دون رد.

الأبيض.. ما يهمه غياب

رغم غياب جمعة سعيد ومحمد كمارا وطلال جازع وحسين حاكم وسامي الصانع، إلا أن الكويت قدم أفضل مبارياته من الناحيتين الدفاعية والهجومية، خصوصا أن البدلاء جميعهم تألقوا سواء من لعبوا أساسيين أو من دخلوا في الشوط الثاني ليثبت المدرب الأردني عبدالله بوزمع أنه يمتلك صفين لا يختلفان عن بعضهما البعض، وهو أمر إيجابي سيساهم كثيرا في احتفاظه بالصدارة لجولات مقبلة، يثبت من خلاله لمنافسيه بأن الأبيض «ما يهمه غياب» مهما كان اسم وحجم اللاعب.

الجهراء.. انضباط وفن

عندما يعود للدفاع تشاهد انضباطا وقتالا مميزا على كل كرة، ولحظة اندفاعه للهجوم تجده ينقل الكرة بسلاسة ويصل الى المرمى بأسهل الطرق بتكتيك فني عال، هذا ما أظهره الجهراء أمام القادسية، كما تميز الفريق بالاحتفاظ بالكرة مهما كان ضغط المنافس عليه، ما يدل على أن «أبناء القصر الأحمر» ليس هدفهم البقاء هذا الموسم، بل احتلالهم أحد المراكز الثلاثة الأولى.

السماوي.. ثقة والتزام

ما يميز السالمية هذا الموسم هو الثقة الموجودة بين اللاعبين والمدرب عبدالعزيز حمادة ما انعكس إيجابا على أداء الفريق داخل الملعب، خصوصا من ناحية الالتزام، فتجد انضباطا كبيرا من الدقيقة الاولى حتى النهاية، وهذا ما حدث أمام العربي، فـ «السماوي» تقدم مبكرا وتحمل ضغط المنافس المتواصل ولم يفقد التركيز، ثم جاءت تبديلات حمادة لتنعش الفريق، والتي كاد من خلال الهجمات المرتدة أن يسجل الهدف الثاني.

الأصفر.. وين لعبك؟

غريب أمر القادسية، فهو بعكس معظم الفرق لأنه بدأ بالتراجع من جولة الى أخرى بعد أن كانت جماهيره تنتظر ارتفاع المستوى حتى يصل الى مواجهة الكويت في الجولة المقبلة بأفضل حال، ومن الواضح أن المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش أخطأ في قراءة المواجهة حتى إن لم تضع ركلة جزاء أحمد الظفيري، فعناصر الفريق لم تكن قادرة على الهجوم بنفس كفاءة الدفاع والعكس صحيح إضافة إلى ذلك التراجع الكبير في مستوى الظهيرين من الناحيتين الدفاعية والهجومية، كما أن العمق الدفاعي الذي كان أقوى خطوط الفريق ظهر ضعيفا أمام الجهراء ما يعني أن الفريق بحاجة لانتفاضة قوية في جميع الخطوط قبل المواجهة المرتقبة أمام الأبيض.

البرتقالي.. متماسك

تخلص كاظمة من الضغط في هذه الجولة بعد تحقيق الفوز الأول، الذي جاء على حساب النصر، ويحسب للفريق تماسكه في خط الدفاع الذي تألق في الشوط الثاني وأبعد الخطر عن مرماه، خصوصا بعد خروج حارس المرمى حسين كنكوني للإصابة، إلا أن على المدرب البرتغالي توني أوليفيرا إيجاد حل لتراجع مستوى الفريق في أحد شوطي المباراة، فهو إن ظهر مميزا في الأول كما حدث مع النصر تراجع في الثاني والعكس صحيح في باقي المباريات، لكن يجب أيضا ألا ننسى دوره في تحقيق الفوز رغم كمّ الغيابات الكبير في صفوف الفريق.

العنابي.. فجأة اختلف

دفع النصر تراجع مستوى الفريق في الشوط الأول أمام كاظمة ليخسر نقاط المباراة، فـ «العنابي» عانى في جميع الخطوط وتلقى هدفين استفاق بعدهما ليبحث عن التقليص ومن ثم التعادل، فلم ينل أي منهما والسبب واضح هو تسرع المهاجمين في إنهاء الهجمة وبعض الفردية لأكثر من لاعب، ما أثر نوعا ما على الأداء الجماعي رغم السيطرة الكبيرة في الشوط الثاني.

الأخضر.. ما في «قناص»

رغم صدمة البداية بركلة الجزاء وقبول هدف مبكر، إلا أن العربي رتب أوراقه وسيطر على مجريات المباراة وأضاع أكثر من فرصة محققة للتسجيل، لكن الفريق يفتقد الحلول خصوصا المهاجم الذي ينهي تعب ومجهود لاعبي الوسط، وهو أمر يجب أن يتم إيجاد حل له في التدريبات ما يعني أن المدرب مسؤول عن اختيار اللاعبين، لأن اللاعب الجاهز ذهنيا هو الذي يجب أن يشارك دون الالتفات لاسمه.

التضامن.. أخطاء جماعية وفردية

الأخطاء التي وقع بها لاعبو التضامن على المستوى الجماعي أو الفردي تعتبر بدائية في عالم كرة القدم، فالتنظيم لم يكن حاضرا والتمركز كان سيئا جدا وأخطاء اللاعبين سواء الدفاع أو حارس المرمى وليد الرشيدي كانت جميعها تنتهي بأهداف، لذلك لم يكن المدرب ماهر الشمري موفقا في طريقة اللعب أو في اختيار الأسماء ويتحمل حاله حال باقي اللاعبين الخسارة الكبيرة والمستحقة.

منو سجل؟

كاظمة: سلطان صلبوخ - جوليانو فيرنانديز

السالمية: فراس الخطيب

الكويـت: يعقوب الطراروة (2) - باتريك فابيانو (3) - عبدالله البريكي - مشعل خالد (2)

التضامن: فيصل عجب

الجهراء: فيصل زايد - محمد سعد - محمد دهش

القادسية: رشيد سومايلا.

لقطات من الجولة

٭ تصدر مهاجم الكويت باتريك فابيانو قائمة هدافي الدوري برصيد ٦ أهداف، وجاء خلفه ٣ لاعبين برصيد ٣ أهداف وهم: فراس الخطيب (السالمية)، فيصل عجب (التضامن)، وفرانسيسكو توريس (الجهراء).

٭ شهدت الجولة احتساب ٤ ضربات جزاء سجل اثنتين منها مهاجم السالمية فراس الخطيب أمام العربي ولاعب وسط الكويت عبدالله البريكي أمام التضامن فيما أضاع مهاجم الأبيض يعقوب الطراروة، كما أضاع لاعب القادسية أحمد الظفيري أمام الجهراء.

٭ هجوم الكويت هو الأقوى بتسجيله ١٧ هدفا والعربي هو الأضعف بـ ٤ أهداف.

٭ دفاع التضامن يعتبر الأسوأ باستقباله ١٨ هدفا، بينما يعتبر دفاع الأبيض هو الأفضل بدخول مرماه ٤ أهداف.

٭ لم تشهد الجولة أي حالة طرد وتعتبر من افضل الجولات تحكيميا.

٭ فريقان لم يتمكنا من التسجيل هما العربي والنصر.

٭ التضامن والعربي لم يحققا أي فوز في الدوري حتى الآن.

٭ السالمية والكويت هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتعرضا للخسارة.

٭ حمل لاعبو القادسية لافتة يهنئون من خلالها على سلامة الشيخ طلال الفهد.