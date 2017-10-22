مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجهراء، الصربي بوريس بونياك، ان فريقه قادم للمنافسة وليس مجرد المشاركة عقب الفوز الكبير لفريقه على غريمه القادسية 3-1 مع ختام الجولة الخامسة من بطولة دوري «VIVA» الممتاز.

وقال بونياك: قلت ذلك منذ البداية لثقتي الكبيرة في اللاعبين وكذلك مدى الرغبة والتعاون من مجلس الإدارة وزملائي في الجهازين الفني والإداري.

وأضاف: لاشك ان الفوز على القادسية لم يأت مع الـ 90 دقيقة فقط ولكن سبقه عمل طويل ومتواصل لمدة ايام تخلله تحضيرات خاصة ودراسة فنية لوضع الفريق القدساوي وهو فريق قوي ومحترم ولا تقلل الخسارة من شأنه.

وتابع: لابد من الإشادة باللاعبين والروح العالية التي تحلو بها، وتمنى ان يستثمر لاعبو الجهراء الدفعة المعنوية القوية للقادم من مباريات وهم يستحقون المنافسة على مراكز متقدمة في كافة البطولات وليس الدوري فقط.

الى ذلك، قررت ادارة النادي صرف مكافأة 200 دينار لكل لاعب عقب المباراة، كما تبرع رجل الأعمال محمد بوصليب بمبلغ 5000 دولار للفريق.