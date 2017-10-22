مبارك الخالدي

عبر نائب رئيس جهاز لعبة كرة القدم بنادي الكويت عادل عقلة عن سعادته بفوز فريقه الكبير على التضامن بنتيجة 8-1 مساء أول من أمس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري «VIVA» الممتاز والبقاء منفردين في صدارة ترتيب الفرق برصيد 13 نقطة.

وقال عقلة لـ «الأنباء»: «لله الحمد تمكنا من الفوز بهذه النتيجة بفضل من الله أولا، ومن ثم المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طوال المباراة، وهم في الحقيقة لم يقصروا وجميعهم قاتلوا للحفاظ على الكرة وتسجيل الهدف تلو الآخر لإسعاد الجماهير الكويتاوية التي تستحق منا المزيد من التعب والجهد».

وشكر عقلة اللاعبين والجهاز الفني والإداريين أيضا على جهودهم التي يقومون بها وهو ما يعود بالإيجاب على نتائج الفريق كما هو واضح للجميع، وقدم شكره لجماهير «الأبيض» على مساندتهم للفريق ووعد بتقديم الأفضل في المباريات المقبلة للحفاظ على الكويت في الريادة.