اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الخامسة من دوري VIVA الممتاز، ويضم:

الحارس: بندر سليمان (الجهراء).

الدفاع: فهد صباح (الكويت) أحمد ديب (السالمية)، فيصل دشتي (كاظمة) آرون أميبي (الجهراء).

الوسط: مشاري العازمي (كاظمة) أحمد هشام (الجهراء)، عدي الصيفي (السالمية)، فيصل زايد (الجهراء).

الهجوم: يعقوب الطراروة (الكويت)، باتريك فابيانو (الكويت).

صح لسانك

«يستاهلون»

للمرة الثانية «صح لسان» جمهور الجهراء الذي كان سببا رئيسيا لتحقيق الفوز، بعد أن حول المدرجات المزدحمة إلى أهازيج جميلة.

غلط في غلط

«الخسارة مو عيب»

اختلاق الأعذار من أجل تبرير الخسارة مثل النقص وإضاعة الفرص أصبحت أعذارا مستهلكة فالاعتراف بسوء الأداء أفضل.

بونياك نجم الأسبوع

استحق مدرب الجهراء، الصربي بوريس بونياك، أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن قاد فريقه لفوز مستحق على القادسية ٣-١ من خلال طريقة اللعب واختيار الأسماء لهذه المواجهة، وكذلك تألق الفريق في الهجمات المرتدة التي كانت معظمها خطرة كما يحسب له تغييراته المميزة والتي ساهمت بثبات مستوى الفريق، وأوضحت أن المدرب قام بالتحضير بصورة مميزة للمباراة.