يحيى حميدان

تنطلق مساء اليوم منافسات دوري كرة قدم الصالات بإقامة لقاءين في صالة نادي اليرموك، حيث يلتقي كاظمة مع السالمية في الـ 5:30 مساء، ثم يلعب حامل اللقب الكويت أمام اليرموك في الـ 7:30.

ويلعب غدا العربي مع التضامن في الـ 8:30 مساء بنفس الصالة، ويرتاح في هذه الجولة القادسية.

واستعدت الفرق بصورة مميزة لنسخة هذا العام عبر اقامة معسكرات خارجية وكذلك التعاقد مع محترفين مميزين، علما بأنه يحق لكل فريق تسجيل محترفين أجنبيين وإشراك أحدهما في الملعب ويبقى الآخر على المدرج خارج التشكيلة.

في غضون ذلك، توج القادسية بلقب كأس السوبر لفئة الناشئين عقب فوزه على السالمية بنتيجة 3-1 مساء أول من امس.

واتسمت المباراة بالتحفظ الكبير من جانب الفريقين، واستطاع «الأصفر» أن يحسمها بعد أن استغل لاعبوه الفرص بالشكل الأمثل. وقام عضو لجنة الصالات والكرة الشاطئية صالح مهدي بتتويج القادسية بالكأس والميدالية الذهبية، فيما حصل لاعبو «السماوي» على الميداليات الفضية.

وحمل لاعبو الفريق القدساوي لافتة بمناسبة شفاء الرئيس الأسبق للنادي الشيخ طلال الفهد قبل وبعد المباراة ومراسم التتويج.