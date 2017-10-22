يحيى حميدان

قدم مدافع فريق الكرة بنادي القادسية، الغاني رشيد سومايلا، اعتذاره لجماهير «الأصفر» عقب الهزيمة من الجهراء 1-3 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري «VIVA» الممتاز.

وكتب سومايلا في حسابه الشخصي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «أتأسف من جماهيرنا ومن الجميع على الخسارة من الجهراء، وإن شاء الله سنقاتل معا لنعيد روح الانتصارات للفريق وجعل جميع الجماهير سعداء».

وتلقى سومايلا سيلا من الردود المشجعة له من الجماهير القدساوية والتي اعتبرت أنه غير مقصر في مهامه داخل الملعب.

وكان سومايلا قد سجل هدف فريقه القادسية في الدقائق الأخيرة بعد أن ابتعد المهاجمين عن هز الشباك طوال الدقائق الـ 90.