فاز منتخبنا الوطني بميداليتين ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات في منافسات البطولة العربية التاسعة للكيك بوكسينغ التي اختتمت في الأردن.

وفازت اللاعبة الكويتية همايل الياقوت بذهبية وزن 70 كيلوغراما في أسلوب (فول كونتاكت) كما فاز اللاعب عبدالعزيز مراد بذهبية (كيه وان) وزن 67 كيلوغراما.

أما الميداليات البرونزية فتوزعت بواقع ميدالية واحدة للاعب محمد الميع في منافسات (فول كونتاكت) وزن 57 كيلوغراما، وميداليتين من نصيب اللاعب عبدالهادي العجيل في أسلوبي (فول كونتاكت وكيه وان) وزن 75 كيلوغراما وبرونزيتين من نصيب اللاعب يوسف الموسى في اسلوبي (فول كونتاكت وكيه وان) وزن 60 كيلوغراما.

أما الميداليتان الفضيتان فقد كانت واحدة من نصيب اللاعب عبدالعزيز مراد بأسلوب (فول كونتاكت) والثانية من نصيب اللاعبة الياقوت في اسلوب (السيمي كونتاكت).

ووصف رئيس الوفد عبدالعزيز الفداغ في تصريح لـ «كونا» نتائج المنتخب بانها «مبهرة» للفريق الذي «نازل فرقا قوية باستعدادات بسيطة» مشيدا باللاعب عبدالعزيز مراد «الذي طور أداءه خلال فترة قليلة».

وأكد الفداغ أهمية المشاركة النسوية الكويتية في المنافسات، مشيدا بالإنجاز الذي حققته الياقوت في هذه البطولة.

من جانبها، قالت الياقوت ان الرياضة النسوية في الكويت تحظى باهتمام وتشجيع كبيرين وتشهد تغيرا في نظرة المجتمع «وهو ما سينعكس على الأداء خلال السنوات القليلة القادمة».

ويضم المنتخب المدرب صالح القبندي كما تشارك الكويت في هذه البطولة بطاقم تحكيم يضم كلا من جاسم مال الله وعطاف الرفاعي.