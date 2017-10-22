إنجاز جديد حققه عضو النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية فهد المسلم باسم رياضة السيارات والدراجات الكويتية، بفوزه بلقب بطل العالم للباها لفئة الجونيور، علما ان البطولة تقام تحت إشراف الاتحادين الدوليين لرياضة السيارات والدراجات (FIA ـ FIM)، وقسمت جولات البطولة على دول عدة وهي (دبي ـ اسبانيا ـ هنغاريا ـ البرتغال).

وأعرب المسلم عن بالغ سعادته برفع علم الكويت في جولات بطولة العالم على منصات التتويج بعد منافسة أبطال عالم يمتلكون الخبرة والدعم الكبير ماديا ومعنويا من دولهم، وأشار إلى أن هذه الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الإصرار والعزيمة والتدريب المستمر على مدى السنوات الماضية.

وتقدم بالشكر الجزيل للشيخ أحمد الداود السلمان رئيس مجلس ادارة النادي الذي كان يشرف شخصيا على برنامج التأهيل ومتابعة المشاركات الداخلية والخارجية وكان لتوجيهاته الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز

من جهته، أشاد الداود بالإنجاز الذي حققه البطل فهد المسلم باسم الكويت في واحدة من أهم البطولات الدولية برياضة السيارات والدراجات، مما سيفتح المجال أمام أبطال الكويت للمضي قدما في عطائهم للوصول لمنصات التتويج ورفع علم الكويت عاليا، وأشار الى ان تجهيز البطل يحتاج للصبر والمثابرة وتوفير كل الظروف التي تساهم في بناء شخصية البطل وخاصة في سباقات السيارات والدراجات.

وأضاف ان هناك هيكلا تنظيميا متكاملا ساهم في دعم البطل فهد المسلم لتحقيق الإنجاز من إدارة فنية متخصصة بالنادي، إضافة للدعم المادي الذي توفره الهيئة العامة للرياضة التي نكن لكل المسؤولين فيها بالاحترام والتقدير على دورهم في دعم أنشطة النادي على المستوى المحلي والخارجي.

وتمنى استمرار الدعم الحكومي وشركات القطاع الخاص للأبطال المتميزين من أبناء الكويت لتتبوأ الكويت مكانتها المعهودة بالتميز الرياضي على كل الأصعدة.