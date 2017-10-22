مبارك الخالدي

نفى رئيس مجلس إدارة النادي العربي ورئيس جهاز لعبة كرة القدم للفريق الأول والشباب لكرة القدم جمال الكاظمي ما تردد عن تقديمه لاستقالته.

وأعلن الكاظمي تجديد الثقة بالجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم وكذلك الجهاز الإداري، وذلك عبر بيان مقتضب أصدره النادي عبر حسابه الرسمي. وأوضح الكاظمي أنه لن يتخلى عن العربي في وقت الشدة.

وقال: لن أستقيل وأنا متواجد في هذا الوقت وهو وقت شدة على النادي وعلى الفريق الأول لكرة القدم ويتطلب تضافر الجهود، لافتا إلى أنه جاء لموقعه رئيسا للنادي عبر ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف: يدي ممدودة للتعاون مع الجميع من أجل كيان العربي وأرحب بدعوة عضو الجمعية العمومية صالح الملا في تشكيل قائمة لخوض الانتخابات.

وبين أنه لا يمكن ان نحمل نتائج الفريق للمدرب محمد ابراهيم ولن يكون كبش فداء، حيث قام بالجلوس مع اعضاء مجلس الإدارة قبل التوقيع معه.

ولفت الى ان الفريق لا يضم لاعبين نجوما يمكنهم عمل الفارق في المباريات وعليه فإنه لن يعد بتحقيق البطولات لكنه سيعمل على بناء فريق للمستقبل.

وأبدى الكاظمي عدم رضاه عن اللاعبين المحترفين، وقال: لقد خذلونا ولم يظهر اي منهم بالصورة التي كنا نأملها لكن في النهاية الامر متروك للجهاز الفني وهو من يقرر رحيلهم او بقاءهم خلال فترة الانتقالات الشتوية.