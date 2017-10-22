يعقوب العوضي

يغيب عن فريق اليد الأول في خيطان 4 لاعبين بداعي الإصابة هم مشاري بوغيث (إصابة في الكتف)، أحمد البلوشي (تمزق في عضلة الفخذ)، عبدالعزيز الفرحان (إصابة في الكتف) ويوسف البلوشي (إصابة في الكتف)، وكشف مدير اللعبة عبد الجليل البلوشي أن الجهاز الطبي في النادي يباشر حالة اللاعبين بانتظام ودقة حيث يحتاج الرباعي لإعادة تأهيل وراحة.

وحول أداء خيطان في دوري الدمج، أشاد البلوشي بمستوى الفريق رغم خسارته امام السالمية بنتيجة 22-21 في الجولة الثانية.

وقال: لقد وجه خيطان رسالة لمختلف الفرق بأنه لم يعد لقمة سائغة، مشيرا الى ان التأهل الى الدوري الممتاز ممكن في ظل الروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون أمام السالمية في المواجهة الأخيرة.

وطالب البلوشي اللاعبين بالالتزام بالقرارات التحكيمية والابتعاد عن الاحتجاج المبالغ فيه حرصا على مصلحة اللاعبين وعدم تعرضهم للاستبعاد المؤقت او البطاقات الحمراء.

وأضاف: نعمل على رفع مستوى الفريق من خلال التمارين اليومية واحتكاك اللاعبين بالفرق الأخرى في الدوري.

وتابع: لاحظت تطورا ملحوظا مع المدرب الوطني إسماعيل عبد القدوس وروحا قتالية لدى اللاعبين حتى المصابين منهم والذين فضلوا المشاركة على الجلوس في دكة البدلاء.

وحول مباراة الفريق مع الكويت حامل اللقب الموسم الماضي، قال: لدينا لاعبون قادرون على تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المواجهة وكرة اليد تعرف من يعطيها ولا تعترف بالأسماء فقط.