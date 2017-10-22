يحيى حميدان

تتجه أنظار محبي لعبة كرة السلة صوب صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر والتي ستحتضن مباراة القمة بين حامل اللقب الكويت ومنافسه القادسية في الساعة الـ 8 مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري، ويسبقها إقامة لقاء آخر بين كاظمة والعربي في الساعة الـ 6.

ويلتقي الشباب مع اليرموك في الـ 6، والجهراء مع النصر في الـ 8 وذلك في صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة.

وتتساوى 6 فرق بالرصيد نفسه من النقاط، وهي: الكويت والساحل وكاظمة والنصر واليرموك والقادسية وذلك بـ 4 نقاط لكل فريق، ويأتي بعدها الجهراء والشباب بـ 3 نقاط، ثم الصليبخات والعربي والتضامن بنقطتين.

وبالعودة إلى مباراة القمة، فإن الكفة تبدو متساوية بين الكويت والقادسية في ظل عودة الفريق الثاني لمستواه المعروف والذي توجه بالفوز على الجهراء في الجولة الماضية.

ويقود «الأبيض» المدرب السلوفيني بويان لازيتش، والذي يمتلك مجموعة متجانسة من اللاعبين يتقدمهم عبدالله الشمري وحسين الخباز وراشد الرباح وحمد عدنان.

وعلى الجهة المقابلة، لن يكون مدرب «الأصفر» الأميركي جورج ريكي في حيرة من أمره لإيجاد التشكيلة المناسبة نظرا لوجود عدد لا بأس به من اللاعبين المتألقين، لعل أبرزهم فهاد السبيعي وعبدالعزيز الحميدي وعبدالله سالمين، ومن المتوقع غياب ناصر الظفيري للإصابة، وصالح يوسف بداعي الإيقاف.