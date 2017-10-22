المشرفة ليلى: الفتاة الكويتية لديها طموح تحقق مع نادي الألعاب الشتوية ورئيسه فهيد العجمي

تتواصل تدريبات المنتخبين الوطنيين لهوكي الجليد للرجال والسيدات في صالة التزلج، استعدادا للمشاركة في بطولة بانكوك الدولية المفتوحة، التي تنطلق في 30 الجاري وتستمر الى 5 نوفمبر المقبل.

والتزمت لاعبات المنتخب بالتدريبات، ولمدة ساعتين، ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، قبل المغادرة الى تايلند.

ويدرب المنتخب مشعل العجمي، ويساعده جاسم الصراف وعبدالله الزيدان، وادارته بيد ريهام نجف وتساعدها المشرفة ليلى الخباز.

ويضم اللاعبات: وداد الهندال، مريم عطاالله، (حارس مرمى)، أسيل النعمة، عايشة ديولي، لمى النجار، شوق الهندال، وله النجار، اية الصراف، مريم الديولي، روان الديولي، ريما الفيلكاوي (خط الهجوم)، بحار الحربان، ريم العوضي، خالدة الديولي، سارة الفيلكاوي، شيخة عطاالله (وسط الملعب)، روان البحوه، سارة الديولي، روان الديولي، زهراء الهندال (خط الدفاع)، بالاضافة الى اللاعبات المنضمات مؤخرا، وهن: سارة الحسيني، زينب عبداللطيف، عائشة سنان، شوق الموسوي وحنين الشراح.

وقالت المشرفة ليلى بعد حصة تدريبية: «ان المنتخب يشهد اقبالا من اللاعبات في لعبة هوكي الجليد رغم رفض المجتمع للرياضات العنيفة للسيدات، الا ان اللاعبات لا يلتفتن لهذه الأصوات القليلة، رغم ان اللعبة خشنة وقوية، مضيفة: لقد شكل المنتخب الوطني كأول منتخب للهوكي ولاعباتنا على قدر من التحدي وينخرطن بالتدريبات المكثفة قبل البطولة في بانكوك.

وتابعت ليلى: «ان الفتاة الكويتية لديها طموح كبير لتمثيل بلدها، وهذا تحقق بفضل نادي الألعاب الشتوية ورئيسه فهيد العجمي، الذي سخر لنا كل مستلزمات اللعبة كاملة، وامدنا بالعزيمة والثقة، وطالبنا بان نكون على قدر الفانيلة التي تحمل شعار المنتخب والكويت في البطولات الخارجية.

ولدى الرجال، قال مدرب المنتخب الصربي يريزيفيتش: سنخوض في بطولة بانكوك 5 مباريات، وستكون امامنا فرصة التجربة لكل اللاعبين العائدين والقدامى والجدد، وللجميع الفرصة في ان يمثل المنتخب في هذه البطولة بعد ان يتم تصفية اسماء المغادرين في الوفد الى تايلند.

ويأمل المدرب الصربي ان يكون الموسم الحالي مثمرا للاعبين لاسيما ان كثيرين منهم سبق ان فازوا في 3 بطولات قارية ويخوضون دوريا وطنيا من 16 مباراة، لافتا الى ان المنتخب يمتلك حاليا 5 خطوط، بمعدل 25 لاعبا جاهزين لخوض اي منافسة.

يذكر ان المدرب يريزيفيتش سبق ان درب في البوسنة وتركيا ولوكسمبورغ وقيرغيزستان والإمارات قبل ان يتسلم مهمة تدريب المنتخب الوطني.