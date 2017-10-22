تواصلت المنافسات القوية في بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد السنوية الكبرى للرماية، لرمايات (السكيت - التراب - الدبل تراب - المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 أمتار -البندقية 50 مترا راقدا -البندقية 50 مترا 3 أوضاع - المسدس 50 مترا - رماية القوس والسهم) على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

واتسمت المنافسات التي أقيمت في اليوم قبل الأخير للبطولة بالإثارة وظهرت «نون النسوة» بأفضل حالتها وقدمت راميات الكويت أداء أكثر من رائع، حيث اعتمدن على التركيز الذهني العالي في أدائهن واختزلت الأرقام التي سجلتها الراميات في هذا اليوم (قبل الأخير) الحالة الفنية المتميزة التي وصلت إليها نون النسوة في ظل مستودع الاهتمام الذي يوزع على كل المسابقات والمتنافسات من قبل المسؤولين عن اللعبة وفي مقدمتهم رئيس نادي الرماية م.دعيج العتيبي والذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي للرماية، حيث تابع مع مسؤولي نادي الرماية باهتمام بالغ ما تحقق ووصلوا الى ما يصبوا إليه من خلال تنظيم هذه البطولة الكبيرة باسمها والغالية بمكتسباتها.

وجاءت نتائج اليوم قبل الأخير لبطولة سمو ولي العهد على النحو التالي:

٭ مسدس 10 أمتار/ سيدات: المركز الاول الرامية حذامة البغلي

٭ بندقية 10 أمتار/ سيدات: المركز الاول الرامية المتألقة مريم ارزوقي.

٭ سكيت/ سيدات: المركز الاول من نصيب الرامية شيخة الرشيدي

٭ تراب/ سكيت: حققت المركز الاول لهذه المسابقة صاحبة الانجازات الرامية سارة الحوال.

العتيبي: البطولة أفضل انطلاقة

توجه العتيبي بخالص الشكر الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على رعايته الكريمة لمنافسات بطولة سموه المختتمة على مجمع ميادين صباح الاحمد الاولمبي.

وأشار العتيبي الى ان البطولة تأتي بمنزلة انطلاقة مميزة للموسم المحلي، مؤكدا ان البطولة شهدت منافسات قوية بين الرماة والراميات المشاركين سواء من الكويت او بعض الدول الشقيقة.

ولفت العتيبي الى ان مجلس ادارة نادي الرماية سيبدأ في الفترة المقبلة الاستعدادات الجادة لانطلاقة بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المقررة في يناير من العام المقبل.

الرشيدي سعيدة

وأعربت الرامية شيخة الرشيدي عن سعادتها بفوزها بالميدالية الذهبية في مسابقات السكيت، وقالت انها بداية جيدة لهذا الموسم الرياضي الذي نستهله ببطولة غالية عزيزة علينا ألا وهي بطولة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الذي رعى رياضة الرماية والرماة منذ بدايتها الى يومنا هذا.