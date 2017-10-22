أكد مدير القناة الثالثة الرياضية في تلفزيون الكويت بدر الطراروة، ومراقب التنسيق والتشغيل بالتكليف محمد الطني أن القناة تشهد تطورا ملحوظا في برامجها، بعد أن تم وضع خطة عمل واضحة بعد تحضير جيد.

وأضاف الطراروة والطني خلال ردهما على أسئلة مستمعي البرنامج الإذاعي

«عالمكشوف» أن هناك عددا من البرامج الجديدة التي تم إعدادها للمرحلة المقبلة وفق ضوابط معينة، فهناك برامج ستغطي جميع الألعاب الرياضية تقريبا.

«جديد» القناة

وأوضح الطراروة والطني أن القناة قد قامت بشراء حقوق بث الدوري الأوروبي لكرة اليد، ودوري المحترفين الإسباني لكرة السلة، إضافة إلى ملخص أسبوعي لدوري الطائرة الإيطالي، وبعض الملخصات لدوريات عالمية أخرى غير كرة القدم.

نقل محلي

وأضاف ضيفا «عالمكشوف» أن القناة الثالثة الرياضية ستقوم بنقل مباريات الدوريات المحلية (كرة القدم - السلة - اليد - الطائرة)، وتم وضع استديو تحليلي لكل مباراة، تبدأ قبل المباراة بساعة، وتنتهي بعدها بساعة، إضافة إلى وجود خبير في المجال التحكيمي.

مع وجود مجموعة من صفوة المحللين المحليين في مختلف الألعاب التي ستقوم القناة بنقلها، بأصوات مجموعة من المعلقين المتميزين الذين سيضاف إليهم بعد فترة قصيرة 8 معلقين جدد تم اكتشافهم، بعد اتباعهم لبعض البرامج التدريبية.

برامج متنوعة

أما عن البرامج التي تبثها القناة فقد أوضح الطراروة والطني أن برامج القناة الحوارية تجمع الرأي والرأي الآخر، ولا تقتصر على رأي طرف واحد. وفي مقدمتها برنامجا بين الشوطين والديوانية، ونعمل باستمرار على تطويرها.

وان إدارة القناة قد أنجزت برنامجا للمسابقات، وهو متخصص للأندية لبثه في شهر رمضان المبارك، حيث تم الانتهاء من دورة الشهر الفضيل، ويجري حاليا العمل على تطويرها.

أبوابنا مفتوحة

وأكد الطراروة والطني أن أبواب مسؤولي القناة الرياضية الثالثة يعملون بالتنسيق مع مسؤولي اتحاد كرة القدم لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم خصوصا أنها تقام في يوم واحد.

وأضافا أن أبواب مسؤولي القناة مفتوحة أمام الجميع، وهناك استعداد لتقبل أي نقد بناء، وقبول أي أفكار جديدة تفيد في تطوير العمل، وكل ما يرضي أذواق المشاهدين.