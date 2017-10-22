يحيى حميدان

قدم مدرب فريق الكرة بنادي التضامن، ماهر الشمري، استقالته من تدريب الفريق مساء امس عقب الهزيمة الكبيرة من الكويت 1-8 ضمن الجولة الخامسة من دوري «VIVA».

وعلى الرغم من الاستقالة إلا ان إدارة النادي قررت الإبقاء على الشمري كمدير فني للفريق، على ان يتم إسناد مهمة تدريب «العنيد» لأحد المدربين الجدد والذي من المتوقع ان يكون مدرب فريق فئة الشباب (تحت 19 سنة) يوسف دابس. ولم يقدم التضامن الأداء المنتظر منه خلال الجولات الخمس الاولى، حيث تلقى الفريق الهزيمة في 3 وتعادل في مباراتين، ليحتل المركز الثامن والاخير في قائمة ترتيب الفرق.

من جهته، أعلن رئيس نادي التضامن مبارك المعصب ان مجلس الإدارة قبل اعتذار الشمري عن عدم تكملة المشوار مع الفريق.

وقال المعصب ان الادارة تثني على الجهود المبذولة من قبل الشمري خلال المرحلة الماضية لاسيما انه احد ابناء النادي المخلصين الذين قدموا‏ الشيء الكثير منذ ان كان لاعبا في صفوف الفريق. واضاف المعصب ان الإدارة أسندت المهمة الى مساعد المدرب جمال القبندي بشكل مؤقت قبل التعاقد ‏مع مدرب يقود الفريق في المرحلة المقبلة.

وتقدم المعصب بالاعتذار الى جماهير التضامن على الخسارة القاسية امام الكويت، مؤكدا انها ليست نهاية المطاف وان العنيد سيعود الى مستواه الطبيعي في المرحلة المقبلة.