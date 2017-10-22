عبدالعزيز جاسم - مبارك الخالدي - يحيى حميدان

تغلب الشباب على خيطان 1-0 مساء امس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري «VIVA» للدرجة الاولى.

وسجل هدف «الشبابيين» محترفهم البرازيلي ليما في الدقيقة 72.

ورفع الشباب رصيده الى 9 نقاط محتلا المركز الثاني خلف الفحيحيل المتصدر بـ 12 نقطة، فيما بقي خيطان على رصيده السابق بنقطتين.

وعلى ستاد الكويت، تمكن برقان من تحقيق الفوز الأول له في الدوري والذي جاء على حساب اليرموك 3-1، سجل للفائز عمر المسبحي هدفين (4 و50) وسوما نابي (23)، فيما سجل هدف اليرامكة عذبي شهاب (14).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برقان للنقطة الخامسة، فيما بقي اليرموك على رصيده السابق بـ3 نقاط.

وعلى ستاد محمد الحمد، انتهت مواجهة الساحل والصليبخات بالتعادل 0-0، وبات للفريقين 5 نقاط.