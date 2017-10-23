مبارك الخالدي

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق ونائب رئيس مجلس الإدارة خالد الغانم النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف وتبادل النجم الهولندي الذكريات الرياضية مع الأسرة الكويتاوية قبل أن يهديه المرزوق فانيلة الأبيض قام بعدها بجولة في قطاع الناشئين والأشبال، حيث ابدى اعجابه بالاهتمام الذي يوليه مجلس إدارة النادي لقطاع الكرة فيما يخص جودة الملاعب وأدوات التدريب وبالأعداد الكبيرة للاعبين المنتسبين للنادي والكوادر الفنية الخاصة بكل مرحلة عمرية.

من جهته، ثمن المرزوق زيارة سيدورف، متمنيا أن يستفيد الرياضيون من خبرته وأفكاره الخاصة بتطوير قطاعات الأشبال والناشئين والشباب.