مبارك الخالدي

غادر أمس لاعب وسط الكويت حسين الحربي متوجها إلى اسبانيا للحاق بفريقه الجديد ليفانتي اذ من المقرر أن يخوض اللاعب تجربة احترافية لمدة 8 أيام قبل أن يعود إلى الكويت.

إلى ذلك، دخلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مرحلة «الجد» استعدادا لمواجهة القادسية الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة لدوري VIVA الممتاز، وشارك في تدريبات الأبيض الجماعية يوم أمس عناصر الخبرة حسين حاكم ومحمد كمارا وجمعة سعيد وسامي الصانع وطلال جازع الذين غابوا عن مباراة التضامن لأسباب مختلفة وتبدو صفوف الفريق مكتملة قبل خوض اللقاء المرتقب.

ويأمل الجهازان الإداري والفني تحقيق نتيجة إيجابية لضمان البقاء في صدارة الترتيب قبل جولة من انتهاء القسم الأول من البطولة، وحرص الجهاز الفني بقيادة الأردني عبدالله بوزمع على التنبيه على لاعبيه بضرورة الابتعاد عن الالتحام القوي أثناء التدريبات تجنبا للإصابات لضمان جاهزية قائمة اللاعبين من الناحية البدنية.