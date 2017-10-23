عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في برقان محمد دهيليس ان لاعبي فريقه قدموا مستوى مميزا أمام اليرموك في الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى والتي انتهت بفوز برقان 3-1، مشيرا إلى أن اليرموك ليس بالفريق السهل وهذا الفوز كان بمنزلة المحافظة على أمل التواجد بين فرق المقدمة، لافتا إلى أن جميع مباريات الدوري تعتبر قوية إلا أنها مظلومة إعلاميا خصوصا من ناحية النقل التلفزيوني لذا أقول كان الله في عون اللاعبين الذين يريدون أن تسلط الأضواء عليهم.

وبين دهيليس أن صفوف فريقه اكتملت بعودة محمد الظفيري وعمر قمبر وبالتالي لا توجد لدي أي غيابات في مباراة خيطان في الجولة السادسة السبت المقبل، مشيرا إلى أن الفحيحيل حتى الآن فارق بالنقاط عن باقي الفرق لكن الدوري مازال طويلا والأمل موجود لجميع الفرق.

وأشار إلى أن طموحه تحقيق مركز متقدم مع برقان وإن لم يحدث هذا الأمر فإنه لم يقم بفعل أي شيء يفيد الفريق لأنه يدرك تماما أن برقان بات من الفرق التي يعمل لها المنافسون حسابا وبالتالي ينقصه النتائج المميزة التي إن شاء الله ستكون حاضرة هذا الموسم.