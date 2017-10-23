عبدالعزيز جاسم

يسعى الجهاز الطبي في القادسية إلى تجهيز المدافع عامر المعتوق قبل مواجهة الكويت الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري VIVA الممتاز، حيث يعاني المعتوق من شد في العضلة تسبب في غيابه عن مواجهة الجهراء في الجولة الماضية، كما عاد نجم الفريق بدر المطوع لتدريبات الفريق الجماعية بعد رحلة عمل وكذلك بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة وبالتالي سيكون جاهز للمواجهة المرتقبة.

من جهته، قال المنسق الإعلامي للفريق الأول زياد الشطي أن لاعبي الأصفر لديهم الخبرة الكافية والكبيرة لتجاوز أي ظرف لذلك لن تؤثر الخسارة من الجهراء على معنويات اللاعبين لأنهم يدركون أن العودة أمام الكويت ستعيد الفريق للواجهة مرة أخرى ما يعني أن التركيز سيكون حاضرا في التدريبات وهو نفس الأمر المطلوب في المباريات.

وعن رحيل المدرب الكرواتي داليبور ستاركفيتش، أكد الشطي أن هذا الأمر بأمر مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الجهازين الإداري والفني واللاعبين طووا صفحة الخسارة ويسعون للظهور بمستوى مميز أمام الكويت، لافتا إلى ان الجهاز الإداري اجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل ترتيب الأوراق خلال المرحلة المقبلة.