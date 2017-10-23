مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء إلى تدريباته المعتادة مساء اليوم بقياده المدرب الصربي بوريس بونياك ومساعديه، وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على القادسية 3-1 في ختام الجولة الخامسة من منافسات دوري VIVA الممتاز، ويستعد الجهراء لمواجهة كاظمة الجمعة المقبلة على ستاد الصداقة والسلام.

وقبل انطلاق التدريبات، تلقى الجهازان الإداري والفني خبر ابتعاد اللاعب عبيد رافع لمدة لا تقل عن الشهر بسبب ثبوت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يعكف الجهاز الطبي للفريق على تكثيف علاج بقية اللاعبين خصوصا حمود ملفي الذي يعاني من شد قوي في العضلة الخلفية.

وفي سياق متصل، لا يزال مجلس الإدارة يتلقى مزيدا من المكافآت للاعبين بعد أن أعلن النائب عسكر العنزي تقديم بمبلغ 5000 دينار، كما أعلن رجل الأعمال أحمد الذايدي عن مكافأة ألف دينار لكل لاعب سجل هدف خلال المباراة وهم فيصل زايد ومحمد سعد ومحمد دهش، إضافة إلى اشتراك مجاني في معهد اي فينيتس الصحي تحفيزا للاعبين.